ВС России поразили в Киеве предприятие, выпускающее компоненты для БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы РФ поразили сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности "Киев-1" ("Киевский завод "Буревестник""), которое производило компоненты для беспилотников большой и средней дальности.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили массированным ударом высокоточным оружием в Киеве предприятие, выпускающее компоненты для беспилотников большой и средней дальности, сообщили в Минобороны России.
Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киеве и Киевской области
"Поражены в городе Киев: сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие "Киевский завод "Буревестник"), осуществляющее производство электронных компонентов и различных комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ", - говорится в сообщении.
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