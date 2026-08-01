ВС России поразили в Киеве завод по выпуску компонентов для ракет "Нептун"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска поразили предприятие в Киеве, производившее компоненты для ракет "Нептун-МД" и других типов ракет, а также разрабатывало инерциальные навигационные системы для беспилотников.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские войска поразили в Киеве предприятие, производящее компоненты для ракет "Нептун-МД", сообщает Минобороны РФ.
"Поражены в городе Киев: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев (ГП "Радиоизмеритель"), производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2", а также разрабатывающее инерциальные навигационные системы для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа FP-1 компании "Файер Пойнт", - говорится в сообщении.
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