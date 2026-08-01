Кандинский стал самым дорогим русским художником на мировых аукционах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на Sotheby's и Christie's.
- Общая стоимость около 40 работ Кандинского, преодолевших ценовую отметку в 5 миллионов долларов, достигла примерно 591 миллиона долларов.
- Казимир Малевич занял вторую строчку с общей стоимостью проданных полотен примерно в 252 миллиона долларов, а Марк Шагал замыкает тройку лидеров с общей стоимостью около 162,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на Sotheby's и Christie's, подсчитало РИА Новости.
Около 40 работ Кандинского — одного из основоположников абстрактного искусства — преодолели ценовую отметку в 5 миллионов долларов, а их общая стоимость достигла примерно 591 миллиона долларов.
Вторую строчку занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна из категории "от 5 миллионов долларов" были проданы в общей сложности примерно за 252 миллиона долларов, следует из изученных РИА Новости данных.
Тройку лидеров замыкает Марк Шагал. На Sotheby's и Christie's нашлось 18 продаж его произведений не менее чем за 5 миллионов долларов каждая. Их общая стоимость составила около 162,5 миллиона долларов.
Для удобства анализа в расчет брались только лоты дороже пяти миллионов долларов каждый. При этом случаи, когда одна и та же картина повторно появлялась на торгах, учитывались агентством как отдельные сделки.
Sotheby's и Christie's - два крупнейших международных аукционных дома, на которых продаются произведения искусства из ведущих частных коллекций.