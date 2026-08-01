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Кандинский стал самым дорогим русским художником на мировых аукционах - РИА Новости, 01.08.2026
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07:47 01.08.2026
Кандинский стал самым дорогим русским художником на мировых аукционах

РИА Новости: Кандинский стал самым дорогим русским художником на аукционах мира

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизмаКартина Василия Кандинского "Сцена с офицером". 1917
Картина Василия Кандинского Сцена с офицером. 1917 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея русского импрессионизма
Картина Василия Кандинского "Сцена с офицером". 1917. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на Sotheby's и Christie's.
  • Общая стоимость около 40 работ Кандинского, преодолевших ценовую отметку в 5 миллионов долларов, достигла примерно 591 миллиона долларов.
  • Казимир Малевич занял вторую строчку с общей стоимостью проданных полотен примерно в 252 миллиона долларов, а Марк Шагал замыкает тройку лидеров с общей стоимостью около 162,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Василий Кандинский возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на Sotheby's и Christie's, подсчитало РИА Новости.
Около 40 работ Кандинского — одного из основоположников абстрактного искусства — преодолели ценовую отметку в 5 миллионов долларов, а их общая стоимость достигла примерно 591 миллиона долларов.
Вторую строчку занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна из категории "от 5 миллионов долларов" были проданы в общей сложности примерно за 252 миллиона долларов, следует из изученных РИА Новости данных.
Тройку лидеров замыкает Марк Шагал. На Sotheby's и Christie's нашлось 18 продаж его произведений не менее чем за 5 миллионов долларов каждая. Их общая стоимость составила около 162,5 миллиона долларов.
Для удобства анализа в расчет брались только лоты дороже пяти миллионов долларов каждый. При этом случаи, когда одна и та же картина повторно появлялась на торгах, учитывались агентством как отдельные сделки.
Sotheby's и Christie's - два крупнейших международных аукционных дома, на которых продаются произведения искусства из ведущих частных коллекций.
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Василий КандинскийКазимир МалевичМарк ШагалSotheby's
 
 
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