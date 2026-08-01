Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Харькова прогремели взрывы.
- В части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Харькова на Украине на фоне воздушной тревоги в части Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв в пригороде Харькова... В пригороде Харькова раздался еще один взрыв", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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