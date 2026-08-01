В России стартует эксперимент с получением льгот по карте "Мир"

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 августа в трех регионах России стартует эксперимент по получению льгот с помощью карты «Мир».

Льготы будут доступны многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам в Ростовской и Тюменской областях и в Башкирии.

Для участия в проекте необходимо привязать карту «Мир» к профилю на «Госуслугах», после чего система автоматически запросит имеющиеся льготы из государственных систем.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эксперимент по получению льгот с помощью карты "Мир" стартует в трех регионах России с 1 августа: после прикрепления карты к личному кабинету на "Госуслугах" льготные категории граждан будут автоматически получать положенные им скидки при оплате проезда в общественном транспорте, покупках в аптеках и супермаркетах, рассказал РИА Новости замглавы национальной системы платежных карт (НСПК) Павел Потанин.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в понедельник сообщил, что единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир" запустят на "Госуслугах" в трех пилотных регионах - Ростовской и Тюменской областях и в Башкирии. Сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам, а в числе льгот - скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, при посещении учреждений культуры, покупках в аптеках и магазинах.

"Чтобы получить льготу, человеку будет достаточно приложить карту к терминалу: сначала система подтвердит право на получение льготы, потом будет применена скидка, в том числе 100%", - сказал Потанин, добавив, что для участия в проекте нужно привязать имеющуюся карту "Мир" к профилю на "Госуслугах".

Все имеющиеся льготы будут автоматически запрошены из госсистем, и на их основе в НСПК будет передана информация о том, какими льготами можно пользоваться, рассказал Потанин. Он подчеркнул, что данные гражданина, включая льготные статусы, остаются на портале, а НСПК работает только с номером карты и механиками льгот.