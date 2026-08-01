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В России стартует эксперимент с получением льгот по карте "Мир" - РИА Новости, 01.08.2026
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06:17 01.08.2026
В России стартует эксперимент с получением льгот по карте "Мир"

РИА Новости: в России стартует эксперимент с получением льгот по карте "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа в трех регионах России стартует эксперимент по получению льгот с помощью карты «Мир».
  • Льготы будут доступны многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам в Ростовской и Тюменской областях и в Башкирии.
  • Для участия в проекте необходимо привязать карту «Мир» к профилю на «Госуслугах», после чего система автоматически запросит имеющиеся льготы из государственных систем.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эксперимент по получению льгот с помощью карты "Мир" стартует в трех регионах России с 1 августа: после прикрепления карты к личному кабинету на "Госуслугах" льготные категории граждан будут автоматически получать положенные им скидки при оплате проезда в общественном транспорте, покупках в аптеках и супермаркетах, рассказал РИА Новости замглавы национальной системы платежных карт (НСПК) Павел Потанин.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко в понедельник сообщил, что единый сервис получения льгот с помощью карты "Мир" запустят на "Госуслугах" в трех пилотных регионах - Ростовской и Тюменской областях и в Башкирии. Сервис доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам, а в числе льгот - скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, при посещении учреждений культуры, покупках в аптеках и магазинах.
"Чтобы получить льготу, человеку будет достаточно приложить карту к терминалу: сначала система подтвердит право на получение льготы, потом будет применена скидка, в том числе 100%", - сказал Потанин, добавив, что для участия в проекте нужно привязать имеющуюся карту "Мир" к профилю на "Госуслугах".
Все имеющиеся льготы будут автоматически запрошены из госсистем, и на их основе в НСПК будет передана информация о том, какими льготами можно пользоваться, рассказал Потанин. Он подчеркнул, что данные гражданина, включая льготные статусы, остаются на портале, а НСПК работает только с номером карты и механиками льгот.
Также, по его словам, в ближайшее время к проекту будут присоединяться представители бизнеса - аптеки, продуктовые и непродовольственные магазины и другие участники.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
В России хотят сделать карту "Мир" единым инструментом доступа к льготам
26 марта, 12:52
 
ОбществоРоссияТюменская областьДмитрий Григоренко
 
 
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