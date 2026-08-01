На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан

Краткий пересказ от РИА ИИ Массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированное в рамках праздника "День вулкана", отменили из-за сложной гидрологической и селе-паводковой обстановки.

Решение об отмене восхождения приняли на заседании оперативного штаба с участием представителей различных ведомств.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг – РИА Новости. Традиционное массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированное в рамках праздника "День вулкана", отменено из-за сложной гидрологической и селе-паводковой обстановки, сообщили в министерстве туризма Камчатского края.

"В связи со сложной природной обстановкой, как гидрологической, так и селе-паводковой, обеспечить безопасное прохождение маршрута невозможно, поэтому принято решение об отмене восхождения", — проинформировало Минтуризма на официальном сайте

Как сообщается, решение об отмене одного из ключевых событий праздника принято на заседании оперативного штаба. В нем участвовали представители региональных министерства по чрезвычайным ситуациям, Минприроды и Минтуризма, Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности, специалисты гидрометеоцентра и природного парка "Вулканы Камчатки".

Как подчеркнули в ведомстве, решение коллегиальное и основано на ежедневном мониторинге и прогнозах. Основной приоритет — безопасность жизни и здоровья всех потенциальных участников восхождения.

В то же время сам праздник не отменяется. Для жителей и гостей полуострова подготовлена насыщенная программа. Мероприятия, приуроченные ко Дню вулкана, пройдут на разных площадках — в Петропавловске-Камчатском , Елизове и Вилючинске. Подробная афиша будет опубликована на официальном туристическом портале Камчатского края Visitkamchatka.