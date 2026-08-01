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На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан - РИА Новости, 01.08.2026
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08:17 01.08.2026
На Камчатке отменили массовое восхождение на Авачинский вулкан

На Камчатке отменили восхождение на Авачинский вулкан из-за сложной обстановки

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкЖилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана
Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Жилые дома Петропавловска-Камчатского на фоне Авачинского вулкана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированное в рамках праздника "День вулкана", отменили из-за сложной гидрологической и селе-паводковой обстановки.
  • Решение об отмене восхождения приняли на заседании оперативного штаба с участием представителей различных ведомств.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 авг – РИА Новости. Традиционное массовое восхождение на Авачинский вулкан, запланированное в рамках праздника "День вулкана", отменено из-за сложной гидрологической и селе-паводковой обстановки, сообщили в министерстве туризма Камчатского края.
"В связи со сложной природной обстановкой, как гидрологической, так и селе-паводковой, обеспечить безопасное прохождение маршрута невозможно, поэтому принято решение об отмене восхождения", — проинформировало Минтуризма на официальном сайте.
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Как сообщается, решение об отмене одного из ключевых событий праздника принято на заседании оперативного штаба. В нем участвовали представители региональных министерства по чрезвычайным ситуациям, Минприроды и Минтуризма, Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности, специалисты гидрометеоцентра и природного парка "Вулканы Камчатки".
Как подчеркнули в ведомстве, решение коллегиальное и основано на ежедневном мониторинге и прогнозах. Основной приоритет — безопасность жизни и здоровья всех потенциальных участников восхождения.
В то же время сам праздник не отменяется. Для жителей и гостей полуострова подготовлена насыщенная программа. Мероприятия, приуроченные ко Дню вулкана, пройдут на разных площадках — в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске. Подробная афиша будет опубликована на официальном туристическом портале Камчатского края Visitkamchatka.
Праздник "День вулкана" проводится на полуострове с 2009 года и имеет официальный статус регионального праздника Камчатского края. В 2026 году он проходит с 1 по 22 августа в рамках Дней туризма.
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