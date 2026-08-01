В Калуге задержали участников конфликта со стрельбой по питбайкерам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калуге произошел конфликт со стрельбой по питбайкерам, полиция проводит проверку по факту случившегося.
- Участники установлены и доставлены в следственные органы, СУСК по региону возбудило уголовное дело по статье хулиганство.
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Полиция нашла участников конфликта со стрельбой по питбайкерам в Калуге, они доставлены в следственные органы, сообщило УМВД по Калужской области.
В соцсетях появилось видео, как поздним вечером мужчина во дворе многоэтажного дома стреляет в сторону молодых людей на питбайках. Полиция сообщила, что проводит проверку по факту случившегося, а СУСК по региону возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
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"Сотрудниками уголовного розыска по городу Калуге установлены участники конфликта, они доставлены в следственные органы", - говорится в сообщении УМВД.
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16 июля, 10:25