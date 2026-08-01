В Калуге проверят видео, на котором мужчина стреляет в сторону питбайкеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция начала проверку инцидента в Калуге, где мужчина стрелял в сторону молодых людей на питбайках.
- СУСК по Калужской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку опубликованной в соцсетях информации об инциденте, когда мужчина стреляет в сторону питбайкеров в Калуге, сообщило УМВД по Калужской области.
В соцсетях появилось видео, как поздним вечером мужчина во дворе многоэтажного дома стреляет в сторону молодых людей на питбайках.
"В ходе мониторинга сети интернет была обнаружена видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчиной и молодыми людьми. Указанная информация зарегистрирована в инициативном порядке. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает участников инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка их действиям, подчеркивают в УМВД.
СУСК по Калужской области сообщило о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).