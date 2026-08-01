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В Калуге проверят видео, на котором мужчина стреляет в сторону питбайкеров - РИА Новости, 01.08.2026
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14:08 01.08.2026
В Калуге проверят видео, на котором мужчина стреляет в сторону питбайкеров

В Калуге полиция проверит инцидент со стрельбой по питбайкерам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция начала проверку инцидента в Калуге, где мужчина стрелял в сторону молодых людей на питбайках.
  • СУСК по Калужской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку опубликованной в соцсетях информации об инциденте, когда мужчина стреляет в сторону питбайкеров в Калуге, сообщило УМВД по Калужской области.
В соцсетях появилось видео, как поздним вечером мужчина во дворе многоэтажного дома стреляет в сторону молодых людей на питбайках.
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"В ходе мониторинга сети интернет была обнаружена видеозапись, на которой запечатлен конфликт между мужчиной и молодыми людьми. Указанная информация зарегистрирована в инициативном порядке. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает участников инцидента. По результатам проверки будет дана правовая оценка их действиям, подчеркивают в УМВД.
СУСК по Калужской области сообщило о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
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