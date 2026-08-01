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Миграционный кризис нарушил паромное сообщение между Сеутой и Испанией

Краткий пересказ от РИА ИИ Миграционный кризис привел к сбоям в работе паромного сообщения между Сеутой и материковой Испанией.

Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.

Усиленный контроль на границе и отток людей из Сеуты создали дополнительную нагрузку на порт Альхесираса, вызвав задержки и объединение рейсов.

АЛЬХЕСИРАС (Испания), 1 авг - РИА Новости. Миграционный кризис привел к сбоям паромного сообщения между Сеутой и материковой Испанией, в порту Альхесираса образовались большие очереди, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко . Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.

"Сейчас сообщение с Сеутой не работает в штатном режиме. Многие суда отправляются не вовремя, расписание некоторых рейсов меняется, отдельные рейсы объединяют", - рассказала агентству сотрудница порта.

По ее словам, нарушения затронули также рейсы, следующие из Альхесираса в Марокко, в частности, в Танжер. Движение осложняет усиленный контроль: полиция останавливает часть людей при прохождении границы и не разрешает им продолжить путь.

В пассажирском терминале образовались очереди, а некоторым путешественникам приходится проводить в ожидании отправления по несколько часов. Сотрудница порта объяснила ситуацию сбоем привычного пассажиропотока на фоне кризиса в Сеуте.

Дополнительную нагрузку на порт создал отток людей из Сеуты. Многие туристы решили покинуть автономный город на паромах из соображений безопасности, а также из-за закрытия части ресторанов, супермаркетов и аптек.