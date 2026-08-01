СМИ: Испания приступит к постепенному открытию границы с Марокко у Мелильи

Как отмечается, открытие будет проходить поэтапно и сначала будет действовать только для автомобилей, участвующих в операции "Пересечение пролива". Процедура будет заключаться в предоставлении доступа на въезд и выезд для групп примерно по 20 автомобилей. После того, как они пройдут контроль со стороны марокканских властей, следующей группе транспортных средств будет разрешено продолжить движение, добавляет газета.