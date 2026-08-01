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СМИ: Испания приступит к постепенному открытию границы с Марокко у Мелильи - РИА Новости, 01.08.2026
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13:08 01.08.2026 (обновлено: 13:09 01.08.2026)
СМИ: Испания приступит к постепенному открытию границы с Марокко у Мелильи

Pais: Испания приступит к постепенному открытию границы с Марокко у Мелильи

© REUTERS / Jon NazcaГраница между Испанией и Марокко в Сеуте
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представительство правительства Испании в Мелилье заявило о постепенном открытии границы с Марокко, закрытой после попыток прорыва мигрантов.
  • Открытие границы будет проходить поэтапно и сначала будет действовать только для автомобилей, участвующих в операции «Пересечение пролива».
  • Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Представительство правительства Испании в автономном городе Мелилья заявило, что приступит к постепенному открытию границы с Марокко, закрытой после попыток прорыва мигрантов, сообщает газета Pais.
Ранее Испания закрыла единственный действующий пограничный переход с Марокко у автономного города Мелилья, расположенного на севере Африки, после попыток прорыва мигрантов.
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"Представительство правительства сообщило, что приступит к "постепенному открытию границы Мелильи" на погранпереходе Бени-Энсар", - пишет издание.
Как отмечается, открытие будет проходить поэтапно и сначала будет действовать только для автомобилей, участвующих в операции "Пересечение пролива". Процедура будет заключаться в предоставлении доступа на въезд и выезд для групп примерно по 20 автомобилей. После того, как они пройдут контроль со стороны марокканских властей, следующей группе транспортных средств будет разрешено продолжить движение, добавляет газета.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
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В миреМароккоАфрикаСеутаЕвросоюзНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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