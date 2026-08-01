СМИ: Испания приступит к постепенному открытию границы с Марокко у Мелильи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представительство правительства Испании в Мелилье заявило о постепенном открытии границы с Марокко, закрытой после попыток прорыва мигрантов.
- Открытие границы будет проходить поэтапно и сначала будет действовать только для автомобилей, участвующих в операции «Пересечение пролива».
- Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Представительство правительства Испании в автономном городе Мелилья заявило, что приступит к постепенному открытию границы с Марокко, закрытой после попыток прорыва мигрантов, сообщает газета Pais.
"Представительство правительства сообщило, что приступит к "постепенному открытию границы Мелильи" на погранпереходе Бени-Энсар", - пишет издание.
Как отмечается, открытие будет проходить поэтапно и сначала будет действовать только для автомобилей, участвующих в операции "Пересечение пролива". Процедура будет заключаться в предоставлении доступа на въезд и выезд для групп примерно по 20 автомобилей. После того, как они пройдут контроль со стороны марокканских властей, следующей группе транспортных средств будет разрешено продолжить движение, добавляет газета.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.