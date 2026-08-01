Иран назвал вопрос Ормузского пролива предлогом для атак США, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран назвал вопрос прохода судов через Ормузский пролив предлогом, который США используют для продолжения атак по исламской республике.

Иранский МИД заявил, что страна будет использовать все необходимые средства для защиты своих прав, интересов и национальной безопасности.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Иран назвал вопрос прохода судов через Ормузский пролив предлогом, который США используют для продолжения атак по исламской республике, сообщает телеканал Иран назвал вопрос прохода судов через Ормузский пролив предлогом, который США используют для продолжения атак по исламской республике, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление иранского министерства иностранных дел.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что США Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, они возможны уже в выходные.

"Иранский МИД заявил, что использование вопроса прохода судов в качестве предлога служит оправданием для военных действий и давления против Ирана", - отмечает телеканал.

В министерстве подчеркнули, что Иран будет использовать все необходимые средства для защиты своих прав, интересов и национальной безопасности.

Там добавили, что Иран сохраняет дружественные отношениями с соседними странами на Ближнем Востоке на фоне агрессии США.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.