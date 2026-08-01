США нанесли удар по дому в Иране бомбой весом почти в тонну, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Воздушный удар по жилому дому на иранском острове Кешм был нанесен мощной американской авиабомбой Mark-84 весом около 900 килограмм, сообщила газета New York Times.

По данным иранских властей, в результате удара погибли трое членов семьи, а еще двое детей были найдены под завалами живыми.

Официальный представитель Центрального командования ВС США заявил о расследовании случившегося и подчеркнул, что американские военные никогда не бьют по гражданским лицам.

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Воздушный удар, в результате которого был уничтожен жилой дом на иранском острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой, сообщила в субботу газета Воздушный удар, в результате которого был уничтожен жилой дом на иранском острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой, сообщила в субботу газета New York Times , ссылаясь на данные собственного анализа видео, фотографий и спутниковых снимков.

Как сообщили в четверг иранские СМИ, после удара два человека находились под завалами, но позднее они были найдены и доставлены в больницу.

"США нанесли удар по дому семьи на острове Кешм в четверг мощной бомбой", - говорится в материале.

Там также указывается, что, по данным иранских властей, погибли глава семейства, его жена и их двухлетний сын, тогда как еще двое детей были найдены под завалами живыми.

"Размер воронки и фрагменты боеприпаса указываю на то, что была применена бомба Mark-84 весом около 900 килограмм. Это одна из самых крупных обычных авиабомб, состоящих на вооружении армии США", - отмечается в сообщении.

По мнению издания, это наводит на вопросы о том, какие цели поражают США в ходе своей военной кампании в Иране и почему они используют столь мощные вооружения.

Официальный представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил о расследовании случившегося.

"Мы знаем об этих сообщениях и изучаем их. Американские военные никогда не бьют по гражданским лицам", - приводятся в материале его слова.

Тем не менее, как указывается в сообщении, анализ показывает, что обломки и поврежденные машины находились на расстоянии нескольких десятков метров, а иранские власти заявляли о повреждении примерно 20 домов.

"Удар был нанесен по густонаселенному района острова, который находится в Ормузском проливе", - отмечается в сообщении.

Там также указывается, что в результате анализа не удалось обнаружить никаких иранских военных объектов рядом с уничтоженным домом.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.