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Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки США и Израиля - РИА Новости, 01.08.2026
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01:43 01.08.2026
Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки США и Израиля

Tasnim: Иран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки США и Израиля

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Высокопоставленный источник в сфере безопасности заявил, что у Тегерана подготовлен масштабный «план ответа» на возможные атаки США и Израиля.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня.
  • Американские военные провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Высокопоставленный источник в сфере безопасности прокомментировал агентству Tasnim сообщения о возможных атаках США и Израиля на Иран, указав, что у Тегерана подготовлен масштабный "план ответа" в случае вооруженных действий.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, они возможны уже в выходные.
"Заявления американских СМИ о возможных атаках на иранскую инфраструктуру мы рассматриваем как безумие. Мы подготовили масштабный план ответа, включающий критические объекты инфраструктуры сионистского режима и энергетическую инфраструктуру США в регионе", - заявил источник агентству.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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