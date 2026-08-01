Тегеран подготовил масштабный план ответа на возможные атаки США и Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высокопоставленный источник в сфере безопасности заявил, что у Тегерана подготовлен масштабный «план ответа» на возможные атаки США и Израиля.
- Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня с Ираном, достигнутого в ночь на 18 июня.
- Американские военные провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Высокопоставленный источник в сфере безопасности прокомментировал агентству Tasnim сообщения о возможных атаках США и Израиля на Иран, указав, что у Тегерана подготовлен масштабный "план ответа" в случае вооруженных действий.
"Заявления американских СМИ о возможных атаках на иранскую инфраструктуру мы рассматриваем как безумие. Мы подготовили масштабный план ответа, включающий критические объекты инфраструктуры сионистского режима и энергетическую инфраструктуру США в регионе", - заявил источник агентству.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.