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В России изменятся правила оформления ипотечных каникул для семей с детьми - РИА Новости, 01.08.2026
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01:34 01.08.2026
В России изменятся правила оформления ипотечных каникул для семей с детьми

РИА Новости: с сентября семьям с детьми будет проще оформить ипотечные каникулы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКалькулятор
Калькулятор - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября российским семьям при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка будет проще оформить ипотечные каникулы — критерий снижения дохода применяться не будет.
  • Кредитные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев, заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка.
  • Во время каникул проценты по кредиту продолжают начисляться, что приведет к увеличению общей переплаты по ипотеке.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российским семьям с 1 сентября при появлении второго и последующего ребенка будет проще оформить ипотечные каникулы - доказывать снижение дохода больше не потребуется, рассказал РИА Новости член экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин.
Ранее российское законодательство позволяло заемщику при появлении ребенка оформить полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.
"С 1 сентября заработает закон, направленный на поддержку семей с детьми, - при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка они получат возможность оформить ипотечные каникулы просто на основании факта рождения или усыновления. При этом критерий снижения дохода применяться не будет", - прокомментировал Тумин, добавив, что мера затронет заметный сегмент заемщиков.
Кредитные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев, напомнил он. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Чтобы получить такую льготу, жилье должно быть единственным, а сумма ипотеки не должна превышать 15 миллионов рублей. Также у заемщика не должно быть просрочек.
Важно понимать и скрытые издержки для самих заемщиков, предупреждает эксперт. Во время каникул проценты по кредиту продолжают начисляться, поэтому общая переплата по ипотеке вырастет. Это может привести либо к увеличению срока кредита, либо к росту ежемесячных платежей после окончания льготного периода.
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