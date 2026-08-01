В "Национальной Лотерее" назвали имена самых удачливых россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ольга стала самым удачливым именем среди женщин в лотерее «Национальная Лотерея», сменив Елену на первом месте.
- Александр остается самым удачливым именем среди мужчин второй год подряд.
- Топ женских и мужских имен среди участников, выигравших от 1 миллиона рублей, совпадает с самыми распространенными именами участников лотерей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самые удачливые россияне носят имена Ольга и Александр, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
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"По сравнению с исследованием компании, проведенным по итогам 2025 года, в женском рейтинге произошла смена лидера: если ранее самым удачливым именем была Елена, то теперь первое место заняла Ольга. Мужской рейтинг остался неизменным – лидером второй год подряд остается Александр", - сообщили в компании.
Топ женских имен среди участников, выигравших от 1 миллиона рублей, возглавили Ольга, Наталья, Елена, Юлия и Ирина. В мужском рейтинге лотерейных миллионеров лидирующие позиции заняли Александр, Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий.
Имена победителей также совпадают с самыми распространенными именами участников лотерей. У мужчин это Александр, Сергей и Алексей, у женщин – Елена, Наталья и Ольга.
"Сегодня почти 3600 участников игр "Национальной Лотереи" стали миллионерами. За этой статистикой стоят судьбы людей, которым выигрыш помог осуществить мечты, решить жилищные вопросы, начать новое дело или поддержать близких. А рейтинг имен – это еще один интересный способ взглянуть на статистику наших победителей", – отметили в компании.
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