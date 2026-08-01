Google Earth отключила ИИ-генератор спустя сутки после запуска

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проект компании Google "Google Earth" спустя сутки после запуска функции по созданию изображений с помощью ИИ сообщил, что временно отключил ее, после того, как пользователи начали создавать с ее помощью вводящие в заблуждение фейковые изображения.

"Мы знаем, что люди особенно доверяют Google Earth как надежному источнику достоверного изображения мира. Мы видели, что специалисты по географическим данным используют эту функцию для самых разных полезных задач. Однако мы также заметили, что некоторые пользователи делятся скриншотами сгенерированных изображений, которые, судя по всему, нарушают наши правила. Поэтому мы отключаем эту функцию в Google Earth, пока работаем над внедрением более надежных механизмов защиты", - говорится в сообщении компании.