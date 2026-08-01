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Google Earth отключила ИИ-генератор спустя сутки после запуска - РИА Новости, 01.08.2026
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14:39 01.08.2026 (обновлено: 14:45 01.08.2026)
Google Earth отключила ИИ-генератор спустя сутки после запуска

Google Earth временно отключила функцию создания изображений с помощью ИИ

© AP Photo / Anick JesdanunРабота с Google Earth
Работа с Google Earth - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Anick Jesdanun
Работа с Google Earth. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Google временно отключила функцию создания изображений с помощью ИИ в Google Earth.
  • Функция была запущена в четверг, и пользователи начали создавать с ее помощью фейковые изображения, нарушающие правила компании.
  • В Google Earth заявили, что работают над внедрением более надежных механизмов защиты.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Проект компании Google "Google Earth" спустя сутки после запуска функции по созданию изображений с помощью ИИ сообщил, что временно отключил ее, после того, как пользователи начали создавать с ее помощью вводящие в заблуждение фейковые изображения.
В четверг в Google Earth сообщили о внедрении новой функции создания изображений. В компании отметили, что функция может быть использована в образовательных (создание реалистичных изображений объектов в прошлом в целях изучения истории), профессиональных (визуализация проектов в сфере недвижимости) и других целях. После запуска, как пишет газета Washington Post, в сети появились фотографии со спутниковых снимков с самолетом, врезающимся в небоскреб на Манхэттене, ядерным объектом в Иране и др.
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"Мы знаем, что люди особенно доверяют Google Earth как надежному источнику достоверного изображения мира. Мы видели, что специалисты по географическим данным используют эту функцию для самых разных полезных задач. Однако мы также заметили, что некоторые пользователи делятся скриншотами сгенерированных изображений, которые, судя по всему, нарушают наши правила. Поэтому мы отключаем эту функцию в Google Earth, пока работаем над внедрением более надежных механизмов защиты", - говорится в сообщении компании.
В Google Earth добавили, что сгенерированные пользователями изображения якобы не отображались в основной версии Google Earth, доступной другим пользователям, а также были помечены водяным знаком, указывающим, что фотографии были созданы с помощью ИИ.
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