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Интерьеры Храма Василия Блаженного не пострадали при возгорании - РИА Новости, 01.08.2026
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10:21 01.08.2026
Интерьеры Храма Василия Блаженного не пострадали при возгорании

РИА Новости: интерьеры Храма Василия Блаженного не пострадали при возгорании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХрам Василия Блаженного на Красной площади в Москве
Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на субботу произошло возгорание в храме Василия Блаженного в Москве, горели личные вещи и мебель на площади в 10 квадратных метров.
  • Внутренние интерьеры храма и его святыни не пострадали, пожарная сигнализация сработала штатно, и храм открыт для посещения в штатном режиме.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Внутренние интерьеры Храма Василия Блаженного в Москве и его святыни не пострадали при возгорании ночью, храм в субботу открыт для посещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ).
В ночь на субботу в экстренных службах сообщали РИА Новости о возгорании в храме Василия Блаженного. По данным собеседника агентства, горели личные вещи и мебель на площади в 10 квадратных метров.
«
"Внутренние интерьеры храма и его святыни не пострадали. Пожарная сигнализация сработала штатно, пожарные расчеты оперативно устранили возгорание в служебном помещении. Сегодня храм открыт для посещения в штатном режиме", - сообщили в музее.
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