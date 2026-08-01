Интерьеры Храма Василия Блаженного не пострадали при возгорании

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Внутренние интерьеры Храма Василия Блаженного в Москве и его святыни не пострадали при возгорании ночью, храм в субботу открыт для посещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ).

В ночь на субботу в экстренных службах сообщали РИА Новости о возгорании в храме Василия Блаженного. По данным собеседника агентства, горели личные вещи и мебель на площади в 10 квадратных метров.