В ХАМАС рассказали об условиях сдачи оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ Прекращение военных действий и израильских атак является основным условием перехода к выполнению соглашения о разоружении палестинских группировок, заявили в ХАМАС.

ГАЗА, 1 авг — РИА Новости. Прекращение военных действий и израильских атак является основным условием перехода к выполнению соглашения, включающего положения о разоружении палестинских группировок, заявили РИА Новости в движении ХАМАС.

"Прекращение военных действий и израильских атак является основным условием перехода к этапу реализации, включая составление согласованных графиков и определение механизмов выполнения соглашения", — сообщили в движении.

ХАМАС подчеркнули, что переход ко второму этапу соглашения зависит от выполнения Израилем всех обязательств, предусмотренных первым этапом.

По словам представителей движения, реализация соглашения связана с одновременным выполнением ряда условий, включая полное и окончательное прекращение военных действий, вывод израильских сил из сектора Газа, запуск программ первичного восстановления и начало поставок гуманитарной помощи, с началом работы согласованного административного комитета и размещением международных сил в соответствии с утвержденными задачами и полномочиями.

В ХАМАС заявили, что настаивают на взаимосвязанности обязательств и выступают против разделения соглашения на отдельные положения. В движении подчеркнули, что пункты, касающиеся палестинских группировок, не должны выполняться отдельно от политических, гуманитарных и связанных с безопасностью обязательств Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.