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В ХАМАС рассказали об условиях сдачи оружия - РИА Новости, 01.08.2026
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12:08 01.08.2026
В ХАМАС рассказали об условиях сдачи оружия

ХАМАС назвало прекращение военных действий и атак Израиля условием сдачи оружия

© AP Photo / Abdel Kareem HanaБойцы движения ХАМАС
Бойцы движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Бойцы движения ХАМАС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прекращение военных действий и израильских атак является основным условием перехода к выполнению соглашения о разоружении палестинских группировок, заявили в ХАМАС.
ГАЗА, 1 авг — РИА Новости. Прекращение военных действий и израильских атак является основным условием перехода к выполнению соглашения, включающего положения о разоружении палестинских группировок, заявили РИА Новости в движении ХАМАС.
"Прекращение военных действий и израильских атак является основным условием перехода к этапу реализации, включая составление согласованных графиков и определение механизмов выполнения соглашения", — сообщили в движении.
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В ХАМАС подчеркнули, что переход ко второму этапу соглашения зависит от выполнения Израилем всех обязательств, предусмотренных первым этапом.
По словам представителей движения, реализация соглашения связана с одновременным выполнением ряда условий, включая полное и окончательное прекращение военных действий, вывод израильских сил из сектора Газа, запуск программ первичного восстановления и начало поставок гуманитарной помощи, с началом работы согласованного административного комитета и размещением международных сил в соответствии с утвержденными задачами и полномочиями.
В ХАМАС заявили, что настаивают на взаимосвязанности обязательств и выступают против разделения соглашения на отдельные положения. В движении подчеркнули, что пункты, касающиеся палестинских группировок, не должны выполняться отдельно от политических, гуманитарных и связанных с безопасностью обязательств Израиля.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира" одобрил соглашение, предусматривающее разоружение ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно, по мере продвижения процесса разоружения.
США 14 января объявили о начале реализации второго этапа состоящего из 20 пунктов плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, доставку не менее 600 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно, восстановление инфраструктуры Газы и формирование переходного палестинского технократического комитета, работающего под контролем "Совета мира".
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