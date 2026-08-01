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Хакеры раскрыли личности более 400 сотрудников разведки, связанных с НАТО - РИА Новости, 01.08.2026
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11:58 01.08.2026 (обновлено: 13:18 01.08.2026)
Хакеры раскрыли личности более 400 сотрудников разведки, связанных с НАТО

Хакеры раскрыли личности более 400 сотрудников испанской и украинской разведок

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хакеры сообщили о взломе баз данных правоохранителей и силовых ведомств Испании и стран НАТО.
  • Они раскрыли личности более 400 сотрудников испанской и украинской разведок.
  • Полученная информация направлена сотрудникам российской разведки.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пророссийские хакеры PalachPro, APTDesi, NoName057 сообщили РИА Новости о взломе баз данных правоохранителей и силовых ведомств Испании и стран НАТО.
Благодаря этому им удалось раскрыть личности более 400 сотрудников испанской и украинской разведок, связанных с Североатлантическим альянсом.
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"Мы обнаружили данные испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6. Также мы обнародуем личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО в Украине и с СБУ", — заявил PalachPro.

Хакеры завладели информацией о Хесусе Барбо Ласале. Он служит в испанских сухопутных силах и занимается подготовкой украинских военных на базе в Сарагосе. Кроме того, они получили сведения об агенте Давиде Юберо Морено.
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"Полученные данные уже были направлены сотрудникам российской разведки для помощи против стран Запада на территории Украины. Сборку файлов для публикации осуществил APTDesi", — отметил собеседник агентства.

Также хакеры получили информацию об агенте НАТО и СБУ Антонио Суарезе Вареле, имеющем связи с украинскими неонацистскими кругами, и о сотруднике украинской и британской разведки в Испании Хорсе Гомесе Пенье с позывным Юрий.
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