Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хакеры сообщили о взломе баз данных правоохранителей и силовых ведомств Испании и стран НАТО.
- Они раскрыли личности более 400 сотрудников испанской и украинской разведок.
- Полученная информация направлена сотрудникам российской разведки.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пророссийские хакеры PalachPro, APTDesi, NoName057 сообщили РИА Новости о взломе баз данных правоохранителей и силовых ведомств Испании и стран НАТО.
Благодаря этому им удалось раскрыть личности более 400 сотрудников испанской и украинской разведок, связанных с Североатлантическим альянсом.
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"Мы обнаружили данные испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6. Также мы обнародуем личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО в Украине и с СБУ", — заявил PalachPro.
Хакеры завладели информацией о Хесусе Барбо Ласале. Он служит в испанских сухопутных силах и занимается подготовкой украинских военных на базе в Сарагосе. Кроме того, они получили сведения об агенте Давиде Юберо Морено.
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"Полученные данные уже были направлены сотрудникам российской разведки для помощи против стран Запада на территории Украины. Сборку файлов для публикации осуществил APTDesi", — отметил собеседник агентства.
Также хакеры получили информацию об агенте НАТО и СБУ Антонио Суарезе Вареле, имеющем связи с украинскими неонацистскими кругами, и о сотруднике украинской и британской разведки в Испании Хорсе Гомесе Пенье с позывным Юрий.