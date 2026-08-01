Краткий пересказ от РИА ИИ Хакеры сообщили о взломе баз данных правоохранителей и силовых ведомств Испании и стран НАТО.

Они раскрыли личности более 400 сотрудников испанской и украинской разведок.

Полученная информация направлена сотрудникам российской разведки.

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пророссийские хакеры PalachPro, APTDesi, NoName057 сообщили РИА Новости о взломе баз данных правоохранителей и силовых ведомств Испании и стран НАТО.

Благодаря этому им удалось раскрыть личности более 400 сотрудников испанской и украинской разведок, связанных с Североатлантическим альянсом.

« "Мы обнаружили данные испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6. Также мы обнародуем личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО в Украине и с СБУ", — заявил PalachPro.

Хакеры завладели информацией о Хесусе Барбо Ласале. Он служит в испанских сухопутных силах и занимается подготовкой украинских военных на базе в Сарагосе. Кроме того, они получили сведения об агенте Давиде Юберо Морено.

« "Полученные данные уже были направлены сотрудникам российской разведки для помощи против стран Запада на территории Украины. Сборку файлов для публикации осуществил APTDesi", — отметил собеседник агентства.