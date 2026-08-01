Состояние задержанной в Грузии по запросу США россиянки ухудшилось в СИЗО

Краткий пересказ от РИА ИИ Состояние здоровья россиянки Татьяны Курашкевич, задержанной в Грузии по запросу США, ухудшилось в СИЗО.

Женщина испытывает проблемы со здоровьем, но не получает необходимые медикаменты и не находится под надлежащим медицинским наблюдением.

У Татьяны Курашкевич диагностированы гипертония, преддиабет и необходимость хирургической операции по извлечению опорной пластины голеностопа.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Состояние здоровья россиянки Татьяны Курашкевич, задержанной в Грузии по запросу США, ухудшилось в СИЗО, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он привел обращение к президенту общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе, из которого следует, что гражданка России испытывает проблемы со здоровьем, но не получает необходимые медикаменты и не находится под надлежащим медицинским наблюдением.

"Гипертония и повышенное артериальное давление, требующее регулярного приема гипотензивных препаратов. Общая слабость и упадок сил. Состояние преддиабета, требующее соблюдения диеты и контроля уровня сахара. Татьяне требуется хирургическая операция по извлечению опорной пластины голеностопа после перенесенного перелома в сентябре 2025 года", - привел правозащитник Мельников данные из обращения.