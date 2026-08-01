Рейтинг@Mail.ru
Состояние задержанной в Грузии по запросу США россиянки ухудшилось в СИЗО - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 01.08.2026
Состояние задержанной в Грузии по запросу США россиянки ухудшилось в СИЗО

Мельников: состояние задержанной в Грузии по запросу США россиянки ухудшилось

© Sputnik | Перейти в медиабанкАвтомобиль грузинской полиции
Автомобиль грузинской полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Автомобиль грузинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние здоровья россиянки Татьяны Курашкевич, задержанной в Грузии по запросу США, ухудшилось в СИЗО.
  • Женщина испытывает проблемы со здоровьем, но не получает необходимые медикаменты и не находится под надлежащим медицинским наблюдением.
  • У Татьяны Курашкевич диагностированы гипертония, преддиабет и необходимость хирургической операции по извлечению опорной пластины голеностопа.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Состояние здоровья россиянки Татьяны Курашкевич, задержанной в Грузии по запросу США, ухудшилось в СИЗО, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
Он привел обращение к президенту общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе, из которого следует, что гражданка России испытывает проблемы со здоровьем, но не получает необходимые медикаменты и не находится под надлежащим медицинским наблюдением.
Логотип международной организация уголовной полиции – Интерпол - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
В Армении задержали россиянина, перепутав его с хакером в розыске Интерпола
16 июля, 16:42
"Гипертония и повышенное артериальное давление, требующее регулярного приема гипотензивных препаратов. Общая слабость и упадок сил. Состояние преддиабета, требующее соблюдения диеты и контроля уровня сахара. Татьяне требуется хирургическая операция по извлечению опорной пластины голеностопа после перенесенного перелома в сентябре 2025 года", - привел правозащитник Мельников данные из обращения.
В июне гражданка России Татьяна Курашкевич, находившаяся в международном розыске по линии Интерпола по запросу США, была задержана в международном аэропорту Тбилиси. Ее поместили в СИЗО.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
На Пхукете арестовали россиянина по запросу Интерпола
27 июля, 12:18
 
В миреГрузияСШАРоссияИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала