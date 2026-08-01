На белорусско-латвийской границе полностью прекратили движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска "Григоровщина" полностью прекращено по решению латвийской стороны.
- Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам, однако Госпогранкомитет Белоруссии эту информацию не подтвердил.
МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Движение на белорусско-латвийской границе полностью прекращено и до сих пор не восстановлено по решению латвийской стороны, сообщили в государственном таможенном комитете Белоруссии.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Позже Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил эту информацию.
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"По решению латвийской стороны с 23:00 31 июля движение через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска "Григоровщина" полностью прекращено и до сих пор не восстановлено", - говорится в сообщении.
В таможенном комитете отметили, что об изменении обстановки будет сообщено дополнительно.