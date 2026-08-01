В Госдуме предложили учредить госнаграду для многодетных отцов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил учредить государственную награду «За воспитание детей» для отцов, воспитавших троих и более детей.
- Награда федерального уровня будет присуждаться мужчинам, обеспечившим детям образование и нравственное развитие.
- Миронов считает, что такая мера укрепит институт отцовства и повысит престиж многодетной семьи.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил учредить государственную награду "За воспитание детей" для отцов, воспитавших троих и более детей, по аналогии со званием "Мать-героиня".
"У нас есть звание "Мать-героиня", и это правильно - материнский подвиг должен быть отмечен государством. Но отцовский вклад в воспитание детей не менее важен. Крепкая семья держится на двух плечах. Поэтому предлагаю учредить государственную награду для многодетных отцов", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, речь идет о награде федерального уровня, которой будут удостаиваться мужчины, достойно воспитавшие троих и более детей, обеспечившие им образование и нравственное развитие. Парламентарий убежден, что такая мера укрепит институт отцовства и повысит престиж многодетной семьи.
"Напомню, что звание "Мать-героиня" было восстановлено в 2022 году указом президента, и сейчас настало время сделать следующий шаг - законодательно закрепить отцовскую награду", - считает Миронов.
По его мнению, это будет способствовать формированию в обществе образа успешного отца, для которого семья и воспитание детей - один из главных жизненных приоритетов.
"Мужчина, поднявший на ноги троих, четверых, пятерых детей, - это герой. И страна должна знать своих героев не только на полях сражений, но и в мирной жизни. Отцовский труд должен быть признан и отмечен государством", - подытожил он.