В Госдуме предложили учредить госнаграду для многодетных отцов

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил учредить государственную награду «За воспитание детей» для отцов, воспитавших троих и более детей.

Награда федерального уровня будет присуждаться мужчинам, обеспечившим детям образование и нравственное развитие.

Миронов считает, что такая мера укрепит институт отцовства и повысит престиж многодетной семьи.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил учредить государственную награду "За воспитание детей" для отцов, воспитавших троих и более детей, по аналогии со званием "Мать-героиня".

"У нас есть звание "Мать-героиня", и это правильно - материнский подвиг должен быть отмечен государством. Но отцовский вклад в воспитание детей не менее важен. Крепкая семья держится на двух плечах. Поэтому предлагаю учредить государственную награду для многодетных отцов", - сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, речь идет о награде федерального уровня, которой будут удостаиваться мужчины, достойно воспитавшие троих и более детей, обеспечившие им образование и нравственное развитие. Парламентарий убежден, что такая мера укрепит институт отцовства и повысит престиж многодетной семьи.

"Напомню, что звание "Мать-героиня" было восстановлено в 2022 году указом президента, и сейчас настало время сделать следующий шаг - законодательно закрепить отцовскую награду", - считает Миронов

По его мнению, это будет способствовать формированию в обществе образа успешного отца, для которого семья и воспитание детей - один из главных жизненных приоритетов.