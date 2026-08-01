В зоне СВО создают подземные города для защиты топлива от БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Бойцы на передовой создают «подземные города» на глубине до пяти метров для хранения горючего, защищающие от налетов беспилотников противника.

Военные отказались от крупных ангаров в пользу подземных складов и эластичных резервуаров, которые можно быстро замаскировать или закопать.

Логистика доставки горючего изменилась: вместо крупных колонн топливо доставляют поодиночке, используя маневренные багги, мотоциклы и беспилотники, а также активно развертывают полевые трубопроводы.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бойцы на передовой создают "подземные города" для горючего, защищающие от налетов беспилотников противника на глубине до пяти метров, сообщил РИА Новости заместитель командующего войсками Московского военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Петров.

"Бойцами строятся "подземные городки" в зоне СВО, в которых они обустраивают склады для топлива на глубине до пяти метров, надежно защищающие топливо и от тяжелых дронов, и от их осколков", - рассказал он.

Генерал-майор пояснил, что военные отказались от крупных ангаров в пользу подземных складов и эластичных резервуаров.

"Вместо больших хранилищ, которые легко заметить с воздуха, теперь используются эластичные резервуары, так как их можно быстро замаскировать или попросту закопать", - уточнил Петров.

Он отметил, что не менее серьезно изменилась и сама логистика доставки горючего на передовую.

"На маршрутах тыловики давно отказались от крупных колонн, которые представляют собой легкую цель. Поэтому бойцы доставляют поодиночке, постоянно меняя пункты и места заправки, а также максимально используем защитные свойства местности и погодные условия", - подчеркнул генерал.

Он уточнил, что для доставки ГСМ на самые опасные участки в зоне СВО бойцы активно применяют маневренные багги, мотоциклы и даже беспилотники-"курьеры".

Кроме того, в войсках все активнее развертывают полевые трубопроводы. "Такой способ скрытной подачи топлива позволяет серьезно снизить угрозу поражения водителей и машин на маршрутах", - заявил генерал.