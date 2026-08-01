Краткий пересказ от РИА ИИ Средние биржевые цены на газ в Европе в июле выросли на 19% по сравнению с июнем, до 637,5 долларов за тысячу кубометров.

Рост цен произошел на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявлений о прекращении действия меморандума о прекращении огня между Ираном и США, продления форс-мажора по поставкам СПГ от QatarEnergy и низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа.

В июне средние биржевые цены на газ в Европе снизились на 6,2% по сравнению с маем, до 535,3 доллара за тысячу кубометров на фоне подписания меморандума между США и Ираном о завершении конфликта на Ближнем Востоке.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средние биржевые цены на газ в Европе в июле выросли на 19% по сравнению с июнем, до 637,5 долларов за тысячу кубометров на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы остановки судоходства в Ормузском проливе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.

В июле цены преимущественно росли, в том числе на фоне новых авиаударов между Ираном США и заявлении президент Дональда Трампа, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Стороны обвинили друг друга в нарушении меморандума о прекращении огня. Кроме того, рост цен на газ в Европе в конце месяца подтолкнули продление компанией QatarEnergy действия форс-мажора по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) и низкий уровень заполненности европейский подземных хранилищ (ПХГ) - 27 июля они достигли лишь 55% и оставались на самом низком уровне с 2021 года.

Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составила 637,5 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались в последних числах июля - до 758,3 доллара. Цены превысили отметку в 750 долларов впервые с 23 марта. Минимум был достигнут 2 июля и составил 501,5 доллара.

Средние биржевые цены на газ в Европе в июне снизились на 6,2% по сравнению с маем, до 535,3 доллара за тысячу кубометров на фоне подписания меморандума между США и Ираном о завершении конфликта на Ближнем Востоке и восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Средние цены июне оставались выше уровней последнего года.

Цены на газ начали подниматься 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.