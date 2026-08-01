Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средние биржевые цены на газ в Европе в июле выросли на 19% по сравнению с июнем, до 637,5 долларов за тысячу кубометров.
- Рост цен произошел на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявлений о прекращении действия меморандума о прекращении огня между Ираном и США, продления форс-мажора по поставкам СПГ от QatarEnergy и низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа.
- В июне средние биржевые цены на газ в Европе снизились на 6,2% по сравнению с маем, до 535,3 доллара за тысячу кубометров на фоне подписания меморандума между США и Ираном о завершении конфликта на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средние биржевые цены на газ в Европе в июле выросли на 19% по сравнению с июнем, до 637,5 долларов за тысячу кубометров на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке и угрозы остановки судоходства в Ормузском проливе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
В июле цены преимущественно росли, в том числе на фоне новых авиаударов между Ираном и США и заявлении президент Дональда Трампа, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Стороны обвинили друг друга в нарушении меморандума о прекращении огня. Кроме того, рост цен на газ в Европе в конце месяца подтолкнули продление компанией QatarEnergy действия форс-мажора по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) и низкий уровень заполненности европейский подземных хранилищ (ПХГ) - 27 июля они достигли лишь 55% и оставались на самом низком уровне с 2021 года.
Так, средняя расчетная цена ближайших фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составила 637,5 доллара за тысячу кубометров. Максимально котировки поднимались в последних числах июля - до 758,3 доллара. Цены превысили отметку в 750 долларов впервые с 23 марта. Минимум был достигнут 2 июля и составил 501,5 доллара.
Средние биржевые цены на газ в Европе в июне снизились на 6,2% по сравнению с маем, до 535,3 доллара за тысячу кубометров на фоне подписания меморандума между США и Ираном о завершении конфликта на Ближнем Востоке и восстановлении судоходства в Ормузском проливе. Средние цены июне оставались выше уровней последнего года.
Цены на газ начали подниматься 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.