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В России скорректировали правила въезда и выезда фур иностранных компаний - РИА Новости, 01.08.2026
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11:51 01.08.2026 (обновлено: 15:38 01.08.2026)
В России скорректировали правила въезда и выезда фур иностранных компаний

Фуры иностранных компаний не смогут выезжать из России при неоплаченных штрафах

© РИА Новости / Игорь ЗарембоФуры на таможенном посту российско-польского участка государственной границы
Фуры на таможенном посту российско-польского участка государственной границы - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Фуры на таможенном посту российско-польского участка государственной границы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Грузовые автомобили иностранных компаний с сентября не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам, следует из соответствующего постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Новые правила коснутся всех международных автомобильных перевозок через территорию России, в том числе транзитных. Нововведение призвано повысить платежную дисциплину среди иностранных перевозчиков.
Проверять наличие задолженностей на границе будут сотрудники таможенных органов, для чего им будет предоставлен доступ к данным из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
При наличии задолженности сотрудники таможни оформят решение о запрете въезда или выезда транспортного средства с территории России. Также водителю будет выдано требование о необходимости внесения платы за проезд по платным дорогам.
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