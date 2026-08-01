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ФСБ задержала двух россиян, связанных со спецслужбами Украины - РИА Новости, 01.08.2026
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09:48 01.08.2026 (обновлено: 10:53 01.08.2026)

ФСБ задержала двух россиян, связанных со спецслужбами Украины

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязанской и Вологодской областях задержаны два россиянина, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб.
  • В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Два россиянина, связанные со спецслужбами Украины, задержаны в Рязанской и Вологодской областях, сообщила ФСБ.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской и Вологодской областях пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в государственной измене в интересах украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Следственными подразделениями Управлений ФСБ по Рязанской и Вологодской областям в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным статьей о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и о госизмене соответственно, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Вологодская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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