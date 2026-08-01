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СМИ: глава ФРС может сократить число заседаний по ставке - РИА Новости, 01.08.2026
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03:08 01.08.2026
СМИ: глава ФРС может сократить число заседаний по ставке

NYT: глава ФРС рассматривает возможность сократить число заседаний по ставке

© AP Photo / Jose Luis Magana Кевин Уорш
 Кевин Уорш - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Кевин Уорш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Федеральной резервной системы США Кевин Уорш рассматривает возможность сократить число плановых заседаний, на которых регулятор принимает решения по процентным ставкам.
  • На данный момент заседания по ставке проходят восемь раз в год, но Уорш выдвинул предложение изменить частоту этих встреч.
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевин Уорш рассматривает возможность сократить число плановых заседаний, на которых регулятор принимает решения по процентным ставкам, сообщает New York Times со ссылкой на источники.
"Уорш рассматривает сокращение числа плановых заседаний, на которых Федеральная резервная система устанавливает процентные ставки. Это потенциально тектонический шаг, который стал бы самым значительным изменением в работе центрального банка за последние годы", - говорится в публикации газеты.
Издание сообщает, что заседания по ставке на текущий момент проходят восемь раз в год, но на этой неделе Уорш выдвинул предложение изменить частоту этих встреч.
Как отмечает газета, ФРС уже объявила даты заседаний на оставшуюся часть 2026 года, а также на 2027 год, однако они являются предварительными.
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