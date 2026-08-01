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Низкий уровень Дуная не повлиял на работу АЭС в Словакии, заявил Фицо - РИА Новости, 01.08.2026
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21:01 01.08.2026
Низкий уровень Дуная не повлиял на работу АЭС в Словакии, заявил Фицо

Фицо: низкий уровень Дуная не повлиял на работу АЭС в Словакии

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Низкий уровень воды в Дунае не повлиял на работу атомных электростанций в Словакии, так как они используют другую систему охлаждения реакторов.
  • Премьер-министр Венгрии заявил о возможности полного отключения АЭС «Пакш» из-за низкого уровня воды в Дунае, а в Румынии рассматривают возможность перенаправления одного из рукавов Дуная для увеличения объема воды для АЭС «Чернаводэ».
БРАТИСЛАВА, 1 авг - РИА Новости. Низкий уровень Дуная не повлиял на работу атомных электростанций в Словакии, поскольку они используют другую систему охлаждения реакторов, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в субботу заявил, что единственная в стране АЭС "Пакш" может быть полностью отключена в выходные из-за низкого уровня воды в Дунае. В Румынии выясняют, можно ли перенаправить один из рукавов Дуная, чтобы увеличить объем воды для АЭС "Чернаводэ", где уже пришлось остановить один из двух реакторов.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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Вчера, 20:41
"Словацкие атомные электростанции "Моховце" и "Богунице" с учетом других технических решений по охлаждению реакторов не подвержены кризисной ситуации и работают в плановом режиме", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу.
В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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В миреДунай (река)СловакияВенгрияРоберт ФицоПетер МадьярАЭС "Пакш"
 
 
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