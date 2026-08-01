Низкий уровень Дуная не повлиял на работу АЭС в Словакии, заявил Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ Низкий уровень воды в Дунае не повлиял на работу атомных электростанций в Словакии, так как они используют другую систему охлаждения реакторов.

Премьер-министр Венгрии заявил о возможности полного отключения АЭС «Пакш» из-за низкого уровня воды в Дунае, а в Румынии рассматривают возможность перенаправления одного из рукавов Дуная для увеличения объема воды для АЭС «Чернаводэ».

БРАТИСЛАВА, 1 авг - РИА Новости. Низкий уровень Дуная не повлиял на работу атомных электростанций в Словакии, поскольку они используют другую систему охлаждения реакторов, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в субботу заявил, что единственная в стране АЭС "Пакш" может быть полностью отключена в выходные из-за низкого уровня воды в Дунае. В Румынии выясняют, можно ли перенаправить один из рукавов Дуная, чтобы увеличить объем воды для АЭС "Чернаводэ", где уже пришлось остановить один из двух реакторов.

"Словацкие атомные электростанции "Моховце" и "Богунице" с учетом других технических решений по охлаждению реакторов не подвержены кризисной ситуации и работают в плановом режиме", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу.

В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов.