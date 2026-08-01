Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину отставки Федорова с поста министра обороны Украины - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 01.08.2026
СМИ назвали причину отставки Федорова с поста министра обороны Украины

"Страна.ua": Федорова уволили из-за претензий на пост президента Украины

© AP Photo / Hanna ArhirovaМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Hanna Arhirova
Михаил Федоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров мог быть уволен Владимиром Зеленским из-за намерения поучаствовать в борьбе за президентский пост.
  • Возможной причиной стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания главы минобороны.
  • Помимо президентских амбиций, Федорову мог помешать вероятный конфликт с руководством компании FirePoint и с Эриком Шмидтом — бывшим гендиректором Google.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров мог быть уволен Владимиром Зеленским из-за намерения министра поучаствовать в борьбе за президентский пост в стране, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на украинского журналиста Владимира Бойко.
«
"Причиной отставки Федорова с поста министра обороны стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания главы минобороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты пишут, что, помимо президентских амбиций, Федорову мог помешать его вероятный конфликт с руководством компании FirePoint, которую часто связывают с Владимиром Зеленским. Кроме того Федоров мог "перейти дорогу" Эрику Шмидту - бывшему гендиректору Google и спонсором Демократической партии США, который сейчас занимается производством дронов и поставляет их Украине.
Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского.
Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил Евгению Хмаре.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Федоров выступил с угрозой в адрес россиян
30 июля, 09:34
 
В миреУкраинаСШАКиевМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала