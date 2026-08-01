СМИ назвали причину отставки Федорова с поста министра обороны Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров мог быть уволен Владимиром Зеленским из-за намерения поучаствовать в борьбе за президентский пост.
- Возможной причиной стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания главы минобороны.
- Помимо президентских амбиций, Федорову мог помешать вероятный конфликт с руководством компании FirePoint и с Эриком Шмидтом — бывшим гендиректором Google.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров мог быть уволен Владимиром Зеленским из-за намерения министра поучаствовать в борьбе за президентский пост в стране, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на украинского журналиста Владимира Бойко.
«
"Причиной отставки Федорова с поста министра обороны стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания главы минобороны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты пишут, что, помимо президентских амбиций, Федорову мог помешать его вероятный конфликт с руководством компании FirePoint, которую часто связывают с Владимиром Зеленским. Кроме того Федоров мог "перейти дорогу" Эрику Шмидту - бывшему гендиректору Google и спонсором Демократической партии США, который сейчас занимается производством дронов и поставляет их Украине.
Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского.
Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил Евгению Хмаре.
Федоров выступил с угрозой в адрес россиян
30 июля, 09:34