В Евросоюзе могут пересмотреть Шенгенский кодекс, считает политолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политолог Евгения Войко заявила, что в Евросоюзе могут пересмотреть Шенгенский кодекс из-за наплыва беженцев.
- Италия ведет разговоры о прекращении соглашения с Испанией из-за массового наплыва беженцев.
- Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что Евросоюз продолжает следовать идеологии интеграции, несмотря на миграционные кризисы.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Евросоюзе могут пересмотреть Шенгенский кодекс из-за наплыва беженцев, заявила политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Евгения Войко.
"Что касается ситуации внутри Евросоюза, проблемы действительно назревают. И если не полностью отказа от Шенгена, то какого-то его пересмотра я не исключаю", - сказала Войко 360.ru.
Эксперт отметила, что теперь Шенген не может преподноситься как свобода перемещения и главная ценность не получается. По словам политолога, в Европе хотят что-то с этим сделать, но "элиты и евробюрократия к такому не готовы".
По данным 360.ru, Италия уже ведет разговоры о прекращении соглашения с Испанией из-за массового наплыва беженцев.
В свою очередь, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с информационным порталом РИАМО отметил, что "Евросоюз не учится на миграционных кризисах, а продолжает упрямо следовать по идеологии интеграции".
"Они и не хотят ничему учиться. У них есть идеологическое клише, что мигранты из стран Африки и Азии — это очень милые, симпатичные аборигены, которых нужно кормить, поить и воспитывать. Тогда из них вырастут европейцы", - заявил порталу политолог.
Эксперт подчеркнул, что зачастую в Европу бегут "не лучшие из представителей своих стран". Также Журавлев добавил, что в ЕС прибывают носители другой культуры, а европейские политики "упрямо не видят" этого факта.