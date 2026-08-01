В Евросоюзе могут пересмотреть Шенгенский кодекс, считает политолог

"Они и не хотят ничему учиться. У них есть идеологическое клише, что мигранты из стран Африки и Азии — это очень милые, симпатичные аборигены, которых нужно кормить, поить и воспитывать. Тогда из них вырастут европейцы", - заявил порталу политолог.