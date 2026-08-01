Краткий пересказ от РИА ИИ Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что из-за миграционного кризиса в Испании Евросоюз раскалывается изнутри.

Он подчеркнул необходимость возвращения европейских государств к национальному суверенитету для спасения от "евросамоубийства".

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз раскалывается изнутри, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя миграционный кризис в Испании.

"Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией , европейские страны принимают меры против нее. ЕС раскалывается изнутри", - написал политик в соцсети Х

Мема подчеркнул, что возвращение к национальному суверенитету для европейских государств необходимо для спасения от "евросамоубийства". Политик также выразил солидарность с Испанией, отметив, что мигранты были использованы в качестве инструмента подрыва испанского суверенитета.

Ранее ряд представителей стран ЕС раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.