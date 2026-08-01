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Финский политик заявил о расколе ЕС из-за миграционного кризиса в Испании - РИА Новости, 01.08.2026
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13:52 01.08.2026 (обновлено: 13:53 01.08.2026)
Финский политик заявил о расколе ЕС из-за миграционного кризиса в Испании

Финский политик Мема заявил о расколе ЕС на фоне миграционного кризиса в Испании

© REUTERS / Jon NazcaИспанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что из-за миграционного кризиса в Испании Евросоюз раскалывается изнутри.
  • Он подчеркнул необходимость возвращения европейских государств к национальному суверенитету для спасения от "евросамоубийства".
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Евросоюз раскалывается изнутри, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема, комментируя миграционный кризис в Испании.
"Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией, европейские страны принимают меры против нее. ЕС раскалывается изнутри", - написал политик в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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Мема подчеркнул, что возвращение к национальному суверенитету для европейских государств необходимо для спасения от "евросамоубийства". Политик также выразил солидарность с Испанией, отметив, что мигранты были использованы в качестве инструмента подрыва испанского суверенитета.
Ранее ряд представителей стран ЕС раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко
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В миреИспанияМароккоСеутаЕвросоюзШенгенская зонаНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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