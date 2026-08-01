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СМИ: Ереванский госуниверситет решил уволить отца оппозиционного депутата - РИА Новости, 01.08.2026
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20:15 01.08.2026
СМИ: Ереванский госуниверситет решил уволить отца оппозиционного депутата

Armlur.am: Ереванский госуниверситет решил уволить отца оппозиционного депутата

CC BY 4.0 / Beko / Ереванский государственный университет
Ереванский государственный университет - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
CC BY 4.0 / Beko /
Ереванский государственный университет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ереванский государственный университет решил не продлевать трудовой договор с известным юристом Гагиком Казиняном.
  • Сын Гагика Казиняна, член партии «Сильная Армения» Давид Казинян, был арестован, но затем освобожден из-под стражи.
ЕРЕВАН, 1 авг - РИА Новости. Ереванский государственный университет решил уволить преподающего в вузе известного юриста Гагика Казиняна, отца депутата парламента от оппозиционной фракции "Сильная Армения", сообщает онлайн-издание armlur.am, ссылаясь на свои источники.
"Наши осведомленные источники сообщают, что с 1 сентября бывший декан юридического факультета Ереванского госуниверситета (ЕГУ), экс-член Совета правосудия Армении Гагик Казинян будет освобожден с должности преподавателя ЕГУ. По данным источников, Казиняна уведомили, что университет не будет продлевать с ним трудовой договор", - говорится в сообщении.
Сын Гагика Казиняна - член партии "Сильная Армения" Давид Казинян - избран депутатом нового парламента. Он был арестован 18 июня, а 24 июля антикоррупционный суд в Ереване освободил его из-под стражи.
Ранее адвокат политика Арам Вардеванян сообщил журналистам, что власти обвиняют оппозиционера в подготовке к даче взятки. Он добавил, что Казинян не имеет к этому никакого отношения.
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