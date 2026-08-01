В Энергодаре женщина погибла при ударе БПЛА по многоквартирному дому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удары дронами по многоквартирному дому в Энергодаре Запорожской области.
- В результате удара погибла 74-летняя женщина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. ВСУ вечером в пятницу нанесли удары дронами по многоквартирному дому в Энергодаре Запорожской области, погибла 74-летняя женщина, сообщил глава города Максим Пухов.
"Под удар попал жилой пятиэтажный дом по проспекту Строителей. Два БПЛА квадрокоптерного типа вызвали пожар в жилых квартирах. С болью сообщаю: погибла мирная жительница, 1952 года рождения, пенсионерка. Женщина, которая просто была дома в поздний час", - написал Пухов в канале на платформе "Макс".
Он принес самые искренние соболезнования родным и близким погибшей.
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