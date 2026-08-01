В Калининградской области энергетики перешли в режим повышенной готовности

Краткий пересказ от РИА ИИ Энергетики Калининградской области перешли в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и грозы.

59 аварийных бригад и 92 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

МЧС России рекомендует по возможности воздержаться от поездок в период непогоды.

КАЛИНИНГРАД, 1 авг– РИА Новости. Энергетики Калининградской области перешли в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и грозы, сообщает пресс-служба "РоссетиЯнтарь".

"В Калининградской области сильная гроза и ливень. "РоссетиЯнтарь" работают в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении компании на платформе "Макс"

Уточняется, что 59 аварийных бригад и 92 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 19 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

По данным регионального ГУ МЧС , до конца субботы на территории Калининградской области сохранятся сильные ливни и грозы.

"С 21.00 (22.00 мск) до 24.00 (1.00 мск) ожидаются очень сильный дождь, местами очень сильный ливень, грозы. МЧС России рекомендует по возможности воздержаться от поездок в период непогоды", - предупредили в МЧС.