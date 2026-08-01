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В Калининградской области энергетики перешли в режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.08.2026
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22:58 01.08.2026
В Калининградской области энергетики перешли в режим повышенной готовности

В Калининградской области объявили режим повышенной готовности из-за грозы

© РИА Новости / Кирилл БрагаЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Линия электропередач. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергетики Калининградской области перешли в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и грозы.
  • 59 аварийных бригад и 92 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.
  • МЧС России рекомендует по возможности воздержаться от поездок в период непогоды.
КАЛИНИНГРАД, 1 авг– РИА Новости. Энергетики Калининградской области перешли в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и грозы, сообщает пресс-служба "РоссетиЯнтарь".
Калининградской области сильная гроза и ливень. "РоссетиЯнтарь" работают в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении компании на платформе "Макс".
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Уточняется, что 59 аварийных бригад и 92 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 19 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.
По данным регионального ГУ МЧС, до конца субботы на территории Калининградской области сохранятся сильные ливни и грозы.
"С 21.00 (22.00 мск) до 24.00 (1.00 мск) ожидаются очень сильный дождь, местами очень сильный ливень, грозы. МЧС России рекомендует по возможности воздержаться от поездок в период непогоды", - предупредили в МЧС.
По информации Telegram-канала "Общественный транспорт и дорожная информация", в субботу из-за дождя в Калининграде несколько раз останавливалось и менялось движение общественного транспорта. А Telegram-канал "Погода и метеоявления в Калининградской области" сообщает о многочисленных ливневых подтоплениях в регионе.
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