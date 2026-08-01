Ефимов: город освободят от 143 тысяч "квадратов" недостроя в рамках КРТ

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Москве проведут очистку участков с недостроенными объектами общей площадью свыше 143 тысяч квадратных метров по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В Москве насчитываются десятки полузаброшенных и других неэффективно используемых территорий, занятых недостроенными объектами – паркингами, гаражами-стоянками, торгово-офисными зданиями и другими постройками. Освободить от них городское пространство помогает включение таких участков в программу КРТ. Так, в рамках 13 проектов демонтируют 143,3 тысячи квадратных метров недостроенных объектов", – цитирует слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города уточнил, что на месте старых зданий на территориях возведут жилые дома, соцобъекты, деловые и торговые центры, научные предприятия общей площадью около 3,4 миллионов "квадратов". В итоге это поспособствует созданию более 32 тысяч рабочих мест, добавил Ефимов.

В сообщении градкомплекса также отмечается, что из 13 проектов КРТ семь уже реализуются. В частности, в Тимирязевском районе вместо недостроенной пятиэтажной парковки появится бизнес-центр с магазинами. В Бескудниковском районе возведут социально-деловой кластер, где до этого стояло незавершенное здание торгового центра. Кроме того, в Хорошево-Мневниках снесут гараж и на его месте построят дом по программе реновации. А на 3-м Силикатном проезде вместо парковки сделают научно-производственный технопарк, рассказали в пресс-службе градкомплекса Москвы.