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Во Франции пожары угрожают винодельне, из-за которой судятся Питт и Джоли - РИА Новости, 01.08.2026
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Шоубиз
 
17:18 01.08.2026
Во Франции пожары угрожают винодельне, из-за которой судятся Питт и Джоли

Пожары во Франции угрожают винодельне Брэда Питта и Анджелины Джоли

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Бред Питт и Анджелина Джоли
Актеры Бред Питт и Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Бред Питт и Анджелина Джоли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Франции бушуют лесные пожары недалеко от Chateau Miraval.
  • Chateau Miraval принадлежит Брэду Питту и Анджелине Джоли, которые в 2024 году оформили развод и судятся из-за винодельни.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пожары во Франции угрожают винодельне Chateau Miraval на юго-востоке страны, из-за которой судятся голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, оформившие развод в 2024 году, сообщает портал TMZ.
"Лесные пожары во Франции бушуют недалеко от знаменитого Chateau Miraval Брэда и Анджелины, и пожарным пока удается не допустить распространения пламени на это невероятно дорогое имущество", - говорится в сообщении портала.
В ноябре 2022 года Питт подал в суд на Джоли из-за разногласий касательно французской винодельни Chateau Miraval, которую они приобрели еще в браке. Питт утверждал, что его бывшая жена продала свою долю третьему лицу без его согласия.
Питт и Джоли заключили официальный брак в 2014 году, а в 2016 году впервые сообщили о решении развестись. Они оформили развод в 2024 году после долгих судебных тяжб.
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