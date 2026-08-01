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В Самарской области в ДТП погибли два человека, пять пострадали - РИА Новости, 01.08.2026
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15:34 01.08.2026 (обновлено: 16:54 01.08.2026)
В Самарской области в ДТП погибли два человека, пять пострадали

В Самарской области два человека погибли, пять пострадали в ДТП с легковыми авто

© Фото : ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"Последствия ДТП с участием двух легковых автомашин в Самарской области
Последствия ДТП с участием двух легковых автомашин в Самарской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : ГКУ Самарской области "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"
Последствия ДТП с участием двух легковых автомашин в Самарской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области в результате ДТП погибли два человека, включая ребенка, еще пятеро пострадали.
  • Авария произошла на 17-м километре трассы "Обход г. Сызрани" с выходом на дорогу Москва — Самара.
  • Столкнулись Geely Emgrand и Hyundai Tucson.
САРАТОВ, 1 авг — РИА Новости. В Самарской области в ДТП погибли два человека, включая ребенка, сообщил региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.
«

"По нашей информации, два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, травмированы пять человек", — рассказали в учреждении.

Авария произошла в 11:36 мск на 17-м километре трассы "Обход г. Сызрани" с выходом на дорогу Москва — Самара. Столкнулись Geely Emgrand и Hyundai Tucson.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Сызранском районе.
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