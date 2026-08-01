В Самарской области в ДТП погибли два человека, пять пострадали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области в результате ДТП погибли два человека, включая ребенка, еще пятеро пострадали.
- Авария произошла на 17-м километре трассы "Обход г. Сызрани" с выходом на дорогу Москва — Самара.
- Столкнулись Geely Emgrand и Hyundai Tucson.
САРАТОВ, 1 авг — РИА Новости. В Самарской области в ДТП погибли два человека, включая ребенка, сообщил региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и ЧС.
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"По нашей информации, два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, травмированы пять человек", — рассказали в учреждении.
Авария произошла в 11:36 мск на 17-м километре трассы "Обход г. Сызрани" с выходом на дорогу Москва — Самара. Столкнулись Geely Emgrand и Hyundai Tucson.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Сызранском районе.