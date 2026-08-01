Сотрудники полиции на месте столкновения грузового поезда с легковым автомобилем в Ульяновской области

Сотрудники полиции на месте столкновения грузового поезда с легковым автомобилем в Ульяновской области

В Ульяновской области поезд столкнулся с легковушкой, два человека погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ульяновской области грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде.

В результате ДТП погибли пассажир и водитель автомобиля, на движение других поездов происшествие не повлияло.

САРАТОВ, 1 авг - РИА Новости. Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Ульяновской области, находившиеся в машине два человека погибли, сообщает Куйбышевская железная дорога.

По данным железнодорожников, авария случилась в 9.50 мск на переезде между станциями Цильна и Шумовка. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, машинист которого применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.

« "В результате ДТП смертельно травмированы пассажир и водитель автомобиля. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение других поездов происшествие не повлияло", - говорится в публикации Куйбышевской железной дороги в Telegram -канале.