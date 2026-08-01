В Ульяновской области поезд столкнулся с легковушкой, два человека погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ульяновской области грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде.
- В результате ДТП погибли пассажир и водитель автомобиля, на движение других поездов происшествие не повлияло.
САРАТОВ, 1 авг - РИА Новости. Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Ульяновской области, находившиеся в машине два человека погибли, сообщает Куйбышевская железная дорога.
По данным железнодорожников, авария случилась в 9.50 мск на переезде между станциями Цильна и Шумовка. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, машинист которого применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.
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"В результате ДТП смертельно травмированы пассажир и водитель автомобиля. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение других поездов происшествие не повлияло", - говорится в публикации Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.
Позже в УМВД по Ульяновской области уточнили, что погибли водитель Suzuki Grand Vitara 1949 года рождения и его пассажирка 1948 года рождения. Авария произошла на регулируемом переезде без шлагбаума.