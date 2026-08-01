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В Ульяновской области поезд столкнулся с легковушкой, два человека погибли - РИА Новости, 01.08.2026
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12:45 01.08.2026 (обновлено: 17:12 01.08.2026)
В Ульяновской области поезд столкнулся с легковушкой, два человека погибли

В Ульяновской области 2 человека погибли в ДТП с поездом и легковушкой

© Фото : Приволжская транспортная прокуратураСотрудники полиции на месте столкновения грузового поезда с легковым автомобилем в Ульяновской области
Сотрудники полиции на месте столкновения грузового поезда с легковым автомобилем в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура
Сотрудники полиции на месте столкновения грузового поезда с легковым автомобилем в Ульяновской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ульяновской области грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде.
  • В результате ДТП погибли пассажир и водитель автомобиля, на движение других поездов происшествие не повлияло.
САРАТОВ, 1 авг - РИА Новости. Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Ульяновской области, находившиеся в машине два человека погибли, сообщает Куйбышевская железная дорога.
По данным железнодорожников, авария случилась в 9.50 мск на переезде между станциями Цильна и Шумовка. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, машинист которого применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.
«
"В результате ДТП смертельно травмированы пассажир и водитель автомобиля. Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение других поездов происшествие не повлияло", - говорится в публикации Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.
Позже в УМВД по Ульяновской области уточнили, что погибли водитель Suzuki Grand Vitara 1949 года рождения и его пассажирка 1948 года рождения. Авария произошла на регулируемом переезде без шлагбаума.
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