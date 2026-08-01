На юге Москвы столкнулись скорая и иномарка, один человек пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На пересечении улиц Кантемировская и Деловая в Москве произошло столкновение двух транспортных средств.
- По предварительным данным, столкнулись скорая помощь и автомобиль Mazda, пострадал фельдшер.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Две машины столкнулись на пересечении улиц Кантемировская и Деловая на юге Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
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"По предварительным данным, около 07.50 на пересечении улиц Кантемировская и Деловая произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП пострадал один человек", - сказали в пресс-службе.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что, предварительно, столкнулись скорая помощь и автомобиль Mazda, в результате аварии пострадал фельдшер.