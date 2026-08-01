В Белгородской области мирный житель пострадал при ударе дрона по машине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю пострадал мирный житель.
- Повреждения также зафиксированы в селах Почаево, Смородино, в городах Грайворон, Шебекино, вблизи хутора Первомайский, а также в поселке Октябрьский Белгородской области.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил оперативный штаб региона.
"Во время очередной атаки ВСУ пострадал мирный житель. В районе поселка Борисовка Борисовского округа FPV-дрон нанес удар по ГАЗели. Мужчине с осколочным ранением плеча оказана помощь в Борисовской ЦРБ, лечение продолжит в амбулаторных условиях. Транспорт получил повреждения, а также посечена еще одна машина", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что повреждения также зафиксированы в селах Почаево, Смородино, в городах Грайворон, Шебекино, вблизи хутора Первомайский, а также в поселке Октябрьский Белгородской области.
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