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В Белгородской области мирный житель пострадал при ударе дрона по машине - РИА Новости, 01.08.2026
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20:51 01.08.2026 (обновлено: 20:56 01.08.2026)
В Белгородской области мирный житель пострадал при ударе дрона по машине

В Белгородской области мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по машине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю пострадал мирный житель.
  • Повреждения также зафиксированы в селах Почаево, Смородино, в городах Грайворон, Шебекино, вблизи хутора Первомайский, а также в поселке Октябрьский Белгородской области.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил оперативный штаб региона.
"Во время очередной атаки ВСУ пострадал мирный житель. В районе поселка Борисовка Борисовского округа FPV-дрон нанес удар по ГАЗели. Мужчине с осколочным ранением плеча оказана помощь в Борисовской ЦРБ, лечение продолжит в амбулаторных условиях. Транспорт получил повреждения, а также посечена еще одна машина", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что повреждения также зафиксированы в селах Почаево, Смородино, в городах Грайворон, Шебекино, вблизи хутора Первомайский, а также в поселке Октябрьский Белгородской области.
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