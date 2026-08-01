В ДНР из-за атак дронов ВСУ пострадали десять мирных жителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десять мирных жителей ДНР, в том числе спасатель, пострадали в результате атак ВСУ.
- Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС, автомобиль скорой и две машины.
- Всем раненым оказывается медицинская помощь.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Десять человек получили ранения в результате ударов украинских беспилотников, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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"Десять мирных жителей Республики, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части МЧС России, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", — написал он на платформе "Макс".
Пушилин уточнил, что утром спасатели ехали к месту пожара в Волновахском районе и по пути подразделение подверглось атаке.
Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки при ударе по автомобилю скорой пострадали врач и два фельдшера. Ранения средней степени тяжести получили водитель и пациент.
В Калининском районе Горловки в результате атаки по территории шахты пострадала сторож. В Волновахском муниципальном округе при атаке на тепловоз пострадали машинист и помощник машиниста.
На автодороге Кировское — Шахтерск при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС, автомобиль скорой помощи, два легковых автомобиля.
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22 июня 2022, 17:18