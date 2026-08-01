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В ДНР из-за атак дронов ВСУ пострадали десять мирных жителей - РИА Новости, 01.08.2026
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22:11 01.08.2026 (обновлено: 23:26 01.08.2026)
В ДНР из-за атак дронов ВСУ пострадали десять мирных жителей

Десять мирных жителей ДНР, в том числе сотрудник МЧС, пострадали из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей МайшевМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Машины скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десять мирных жителей ДНР, в том числе спасатель, пострадали в результате атак ВСУ.
  • Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС, автомобиль скорой и две машины.
  • Всем раненым оказывается медицинская помощь.
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Десять человек получили ранения в результате ударов украинских беспилотников, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«

"Десять мирных жителей Республики, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части МЧС России, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", — написал он на платформе "Макс".

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Пушилин уточнил, что утром спасатели ехали к месту пожара в Волновахском районе и по пути подразделение подверглось атаке.
Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки при ударе по автомобилю скорой пострадали врач и два фельдшера. Ранения средней степени тяжести получили водитель и пациент.
В Калининском районе Горловки в результате атаки по территории шахты пострадала сторож. В Волновахском муниципальном округе при атаке на тепловоз пострадали машинист и помощник машиниста.
На автодороге Кировское — Шахтерск при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника МЧС, автомобиль скорой помощи, два легковых автомобиля.
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