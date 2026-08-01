В ДНР дрон ВСУ атаковал ехавших на вызов пожарных, один человек пострадал

ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал пожарный автомобиль по пути следования к месту пожара в Волновахском районе, ранен один спасатель, сообщили в МЧС России по ДНР.

В ведомстве отметили, что ранение получил водитель автомобиля, он был доставлен в больницу. Также была повреждена автоцистерна, спецтехнику направили на ремонт.