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В ДНР дрон ВСУ атаковал ехавших на вызов пожарных, один человек пострадал - РИА Новости, 01.08.2026
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17:56 01.08.2026 (обновлено: 19:14 01.08.2026)
В ДНР дрон ВСУ атаковал ехавших на вызов пожарных, один человек пострадал

В ДНР дрон ВСУ атаковал ехавших на вызов пожарных, пострадал водитель машины

© Фото : МЧС ДНР/MAXПоследствия атаки украинского БПЛА на пожарный автомобиль в ДНР
Последствия атаки украинского БПЛА на пожарный автомобиль в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : МЧС ДНР/MAX
Последствия атаки украинского БПЛА на пожарный автомобиль в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волновахском районе ДНР украинский БПЛА атаковал пожарный автомобиль.
  • Водитель автомобиля получил ранение и был доставлен в больницу, автоцистерна повреждена.
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал пожарный автомобиль по пути следования к месту пожара в Волновахском районе, ранен один спасатель, сообщили в МЧС России по ДНР.
ДНР пострадал сотрудник МЧС России. Утром огнеборцы следовали к месту пожара в Волновахском районе. По пути подразделение подверглось атаке вражеского беспилотника", – говорится в сообщении канала ведомства на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что ранение получил водитель автомобиля, он был доставлен в больницу. Также была повреждена автоцистерна, спецтехнику направили на ремонт.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волновахский район
 
 
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