В ДНР дрон ВСУ атаковал ехавших на вызов пожарных, один человек пострадал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волновахском районе ДНР украинский БПЛА атаковал пожарный автомобиль.
- Водитель автомобиля получил ранение и был доставлен в больницу, автоцистерна повреждена.
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал пожарный автомобиль по пути следования к месту пожара в Волновахском районе, ранен один спасатель, сообщили в МЧС России по ДНР.
В ведомстве отметили, что ранение получил водитель автомобиля, он был доставлен в больницу. Также была повреждена автоцистерна, спецтехнику направили на ремонт.
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22 июня 2022, 17:18