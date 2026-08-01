ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Юльевка Запорожской области.
- Противник за сутки потерял до 40 военных и 28 автомобилей.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 28 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Уничтожено до 40 военнослужащих, 28 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Юльевка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18