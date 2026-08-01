Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев считает, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем извлек из провала своего предшественника Кира Стармера урок о создании "кринжовых" видеороликов, а не о плохих решениях и разжигании войны.
- Британский журналист Пирс Морган попросил Бернема перестать тратить время на смущающие видеообращения в соцсетях и вместо этого сказать, как он собирается простимулировать экономический рост и выполнить свои обещания.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем извлек из провала своего предшественника Кира Стармера не урок о плохих решениях и разжигании войны, а о создании "кринжовых" видеороликов, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Дмитриев отреагировал на публикацию британского журналиста Пирса Моргана. Тот попросил Бернема перестать тратить время на смущающие видеообращения в соцсетях и вместо этого сказать, как он собирается простимулировать экономический рост и выполнить свои обещания. Морган комментирует ролик Бернема, на котором тот, держа в руке булку, перечисляет слова, которыми в разных регионах Британии называют это изделие, а затем плавно переходит к новой налоговой реформе. В конце видео премьер добавляет, что, по его мнению, булка определенно называется популярным в Манчестере словом barm и надкусывает ее.
"Нет, он не может (перестать - ред.). Из провала Стармера левые извлекли не (урок о необходимости - ред.) разобраться с первопричинами, плохих решениях по иммиграции, энергетике, и разжигании войны, а кринжовые видео", - написал Дмитриев в соцсети X.
В конце июля Бернем в своей первой речи на посту британского премьера пообещал "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
Дмитриев призвал Стармера подать в отставку
5 февраля, 19:51