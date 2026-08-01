Дмитриев прокомментировал видеоролики нового премьера Британии

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем извлек из провала своего предшественника Кира Стармера не урок о плохих решениях и разжигании войны, а о создании "кринжовых" видеороликов, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.