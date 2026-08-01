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ФСБ показала, как украинские спецслужбы втягивали россиянина в диверсии - РИА Новости, 01.08.2026
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10:52 01.08.2026
ФСБ показала, как украинские спецслужбы втягивали россиянина в диверсии

ФСБ: Киев поэтапно втягивал в диверсии задержанного жителя Вологодской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецслужбы Украины поэтапно втягивали задержанного в Вологодской области молодого россиянина в диверсионную деятельность.
  • Сначала ему предложили нанести антироссийские надписи и отправить фотографии с GPS-координатами, а затем — искать исполнителей для поджога объектов инфраструктуры.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спецслужбы Украины поэтапно втягивали задержанного в Вологодской области молодого россиянина в диверсионную деятельность, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
«
"Житель региона вышел на куратора в мессенджере Telegram, выполняя задание по нанесению антироссийских надписей и поиску исполнителей для диверсии. Вовлечение происходило поэтапно", - сказал сотрудник службы на видео.
Сначала ему предложили простое задание за деньги – нанести надписи и отправить фотографии с GPS-координатами. После выполнения этого задания последовало следующее – искать исполнителей для поджога объектов инфраструктуры.
"Фактически его деятельность в спецслужбе Украины использовали как элемент не только информационной, но и диверсионной войны против России", - добавил оперативник.
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УкраинаВологодская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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