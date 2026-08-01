ФСБ показала, как украинские спецслужбы втягивали россиянина в диверсии

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спецслужбы Украины поэтапно втягивали задержанного в Вологодской области молодого россиянина в диверсионную деятельность, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.

"Житель региона вышел на куратора в мессенджере Telegram, выполняя задание по нанесению антироссийских надписей и поиску исполнителей для диверсии. Вовлечение происходило поэтапно", - сказал сотрудник службы на видео.

Сначала ему предложили простое задание за деньги – нанести надписи и отправить фотографии с GPS-координатами. После выполнения этого задания последовало следующее – искать исполнителей для поджога объектов инфраструктуры.