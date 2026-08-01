Рейтинг@Mail.ru
На внешней стороне Садового кольца на трех участках открыли движение - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 01.08.2026 (обновлено: 22:02 01.08.2026)
На внешней стороне Садового кольца на трех участках открыли движение

Дептранс: на внешней стороне Садового кольца на трех участках открыли движение

© РИА Новости / Юрий КочетковАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение открыто на внешней стороне Садового кольца Москвы на трех участках.
  • Открыто движение от Кудринской площади в сторону Парка Горького, от Житной улицы до Маяковского тоннеля, от Житной улицы до Краснохолмского моста.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца Москвы на трех участках, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал о закрытии движения на части съездов в районе Кудринской площади.
"Движение открыто на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького, от Житной улицы до Маяковского тоннеля, от Житной улицы до Краснохолмского моста", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Позднее департамент сообщил об открытии движения на внешней стороне Садового кольца от Житной улицы до улицы Старая Басманная.
Скульптура Рабочий-дружинник у павильона станции Краснопресненская московского метро - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Дептранс: "Краснопресненская" и "Баррикадная" работают в штатном режиме
Вчера, 21:25
 
Садовое кольцо (Москва)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала