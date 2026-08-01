На внешней стороне Садового кольца на трех участках открыли движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение открыто на внешней стороне Садового кольца Москвы на трех участках.
- Открыто движение от Кудринской площади в сторону Парка Горького, от Житной улицы до Маяковского тоннеля, от Житной улицы до Краснохолмского моста.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца Москвы на трех участках, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал о закрытии движения на части съездов в районе Кудринской площади.
"Движение открыто на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького, от Житной улицы до Маяковского тоннеля, от Житной улицы до Краснохолмского моста", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Позднее департамент сообщил об открытии движения на внешней стороне Садового кольца от Житной улицы до улицы Старая Басманная.