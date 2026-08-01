СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области в результате атаки ВСУ на автобус есть погибший и пострадавшие.
- СК России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на автобус.
- Следователи проводят мероприятия по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на автобус в Запорожской области, в результате которой есть погибший и пострадавшие, сообщили в пресс-службе СК России.
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"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Запорожской области (статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, сегодня на автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка Запорожской области украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по автобусу, перевозившему работников одного из предприятий. В результате очередного преступления киевского режима погиб один человек, количество пострадавших уточняется.
"Следователями СК России организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего. Действиям лиц из числа представителей ВФУ, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка", - заключили в СК.