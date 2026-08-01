Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Запорожской области - РИА Новости, 01.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 01.08.2026 (обновлено: 09:57 01.08.2026)

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Запорожской области

© Фото : Евгений Балицкий/MAXПоследствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026
Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© Фото : Евгений Балицкий/MAX
Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области в результате атаки ВСУ на автобус есть погибший и пострадавшие.
  • СК России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки на автобус.
  • Следователи проводят мероприятия по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на автобус в Запорожской области, в результате которой есть погибший и пострадавшие, сообщили в пресс-службе СК России.
«
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на автобус в Запорожской области (статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, сегодня на автомобильной дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка Запорожской области украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по автобусу, перевозившему работников одного из предприятий. В результате очередного преступления киевского режима погиб один человек, количество пострадавших уточняется.
"Следователями СК России организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего. Действиям лиц из числа представителей ВФУ, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка", - заключили в СК.
Последствия атаки ВСУ на автобус в Запорожской области. 1 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому автобусу, заявил Балицкий
Вчера, 08:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала