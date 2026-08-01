Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний Влада Бумаги

Краткий пересказ от РИА ИИ Налоговая служба в России приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Владислав Бумага.

У двух компаний — "А4 Кидс Кузьминки" и "А4 Магазин" — долг по налогам составляет 3,4 миллиона рублей.

Счета компании "Дпицца северо-восток" заблокированы из-за непредставления налоговой декларации в установленный срок.

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Налоговая в России приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Владислав Бумага (Влад А4), у двух из них долг по налогам на 3,4 миллиона рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющимся данным, Бумага является одним из учредителей компании "А4 Кидс Кузьминки", основной вид деятельности которой - "организация отдыха и развлечений": он владеет 25% организации. Кроме того блогер числится одним из учредителей фирм "А4 Магазин" и "Дпицца северо-восток", ему принадлежат 39% и 5% долей соответственно.

Так, с декабря 2025 года по июль 2026 года налоговая приняла семь решений о приостановлении операций по счетам этих компаний. При этом, согласно данным, в случае фирмы "А4 Кидс Кузьминки" они были заблокированы по причине "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности", ее долг по налогам превышает 2,29 миллиона рублей. По этой же причине были вынесены постановления о блокировке счетов и "А4 Магазин" - долг фирмы по единому налоговому счету составляет более 1,1 миллиона рублей.

А счета компании Бумаги "Дпицца северо-восток" попали под блокировку из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока".