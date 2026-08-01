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Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний Влада Бумаги - РИА Новости, 01.08.2026
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08:54 01.08.2026
Налоговая приостановила операции по счетам трех компаний Влада Бумаги

Налоговая заблокировала счета трех компаний блогера Влада Бумаги

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБлогер Влад Бумага
Блогер Влад Бумага - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Блогер Влад Бумага. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налоговая служба в России приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Владислав Бумага.
  • У двух компаний — "А4 Кидс Кузьминки" и "А4 Магазин" — долг по налогам составляет 3,4 миллиона рублей.
  • Счета компании "Дпицца северо-восток" заблокированы из-за непредставления налоговой декларации в установленный срок.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Налоговая в России приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Владислав Бумага (Влад А4), у двух из них долг по налогам на 3,4 миллиона рублей, следует из данных, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, Бумага является одним из учредителей компании "А4 Кидс Кузьминки", основной вид деятельности которой - "организация отдыха и развлечений": он владеет 25% организации. Кроме того блогер числится одним из учредителей фирм "А4 Магазин" и "Дпицца северо-восток", ему принадлежат 39% и 5% долей соответственно.
Так, с декабря 2025 года по июль 2026 года налоговая приняла семь решений о приостановлении операций по счетам этих компаний. При этом, согласно данным, в случае фирмы "А4 Кидс Кузьминки" они были заблокированы по причине "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности", ее долг по налогам превышает 2,29 миллиона рублей. По этой же причине были вынесены постановления о блокировке счетов и "А4 Магазин" - долг фирмы по единому налоговому счету составляет более 1,1 миллиона рублей.
А счета компании Бумаги "Дпицца северо-восток" попали под блокировку из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока".
Влад Бумага - белорусский блогер, певец и актер. Считается одним из самых популярных русскоязычных блогеров.
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