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В Брянской области после атаки дрона ВСУ работает горячая линия - РИА Новости, 01.08.2026
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В Брянской области после атаки дрона ВСУ работает горячая линия

Горячая линия работает после атаки ВСУ на маршрутку в Брянской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи и полиции
Автомобили скорой помощи и полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ атаковал маршрутку возле поселка городского типа Погар в Брянской области, ранен водитель и два пассажира.
  • Прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав граждан после атаки и продолжает работу горячей линии для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Горячая линия работает в Брянской области после атаки дрона ВСУ на маршрутку возле поселка городского типа Погар.
Ранее врио губернатора Егор Ковальчук сообщил, что дрон ВСУ атаковал маршрутку возле поселка городского типа Погар в Брянской области. В результате ранен водитель и два пассажира.
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"Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре продолжает работу горячая линия", - говорится в сообщении в канале прокуратуры на платформе "Макс".
Уточняется, что прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав граждан после атаки ВСУ по маршрутному такси.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьЕгор КовальчукВооруженные силы Украины
 
 
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