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ВС России поразили место сборки и хранения дронов-перехватчиков в Киеве - РИА Новости, 01.08.2026
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09:35 01.08.2026 (обновлено: 09:43 01.08.2026)
ВС России поразили место сборки и хранения дронов-перехватчиков в Киеве

МО: ВС России поразили место сборки и хранения дронов-перехватчиков в Киеве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска поразили место сборки и хранения БПЛА-перехватчиков в Киеве.
  • Пораженное место использовалось для сборки и хранения БПЛА-перехватчиков типов «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер», а также для производства комплектующих и элементов корпусов для БПЛА средней дальности.
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российские войска поразили в Киеве место, где собирали и хранили БПЛА-перехватчики, а также элементы корпусов для БЛПА, сообщило Минобороны РФ.
"(Поражено в Киеве - ред.) место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Киев-21, на котором осуществляется сборка и хранение БПЛА-перехватчиков типа "Дэд Флай", "Оса Камикадзе", "Линк Дрон" и "Тандер", также производство комплектующих и элементов корпусов для беспилотных летательных аппаратов средней дальности", - говорится в сообщении.
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